Day Mesquita é aclamada nas redes sociais por atuação em "Família é Tudo"

Com duas séries para serviços de streaming entre seus próximos lançamentos, a atriz Day Mesquita está de volta às telas da emissora carioca. A artista foi convidada para participação especial na novela de Daniel Ortiz, "Família é Tudo", no papel de Marta, personagem que está bagunçando a vida de Léo/Netuno (Paulo Lessa).



Nos próximos dias, Day também poderá ser vista também em outra trama, no caso, em seu primeiro papel na Globo, na reprise de "Cheias de Charme". Na história, deu vida a advogada Stela e se viu envolvida num triângulo amoroso com os personagens Elano (Humberto Carrão) e Cida (Isabelle Drummond).



Elogiada pela crítica por suas atuações na Record, onde coprotagonizou "Jesus" e protagonizou "Amor Sem Igual", recebendo prêmios como o de Melhor Atriz pela revista Contigo, onde venceu concorrendo com nomes como Adriana Esteves, Glória Pires e Regina Casé, a notícia sobre sua nova personagem tem gerado repercussão positiva tanto na imprensa quanto entre o público.

Com uma carreira marcada por versatilidade, ela aguarda ainda a estreia da minissérie "Tudo de Bom", ambientada nos anos 80, em que interpreta Simone Mantovani, uma ex-vedete, e da série de Drama "Caminhos", em que dá vida à Mariana, personagem que apresenta traços de esquizofrenia e revive traumas do passado no divã.