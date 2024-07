Yuri Lima abre o jogo sobre traição à Iza

O jogador de futebol, Yuri Lima, se pronunciou após ser procurado pelo colunista Léo Dias e assumiu o erro. Ele ainda revelou que está "sem chão" com o ocorrido. "Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências", declarou.

Entretanto, Yuri reconheceu que a cantora, que está grávida, “não merecia passar por isso” e assumiu que fez “merda em um momento de fraqueza”, apesar de negar que tenha encontrado a amante pessoalmente.

“Falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar a Iza”, disse o atleta sobre os áudios vazados transando virtualmente com a amante.

Na sequência, o jogador confirmou que ele já conhecia Kevelin Gomes antes de começar a ficar com a cantora. Em um trecho da mensagem enviada ao apresentador, Yuri Lima diz que talvez tenha traído para “inflar o ego de homem idiota”, alegando ainda que não sentia mais nada pela ex.

A artista usou as redes sociais e surpreendeu a todos após comunicar o término da relação, na última quarta-feira (10). Vale lembrar que, o namoro de Yuri e Iza durou 2 anos, e a cantora está grávida de seis meses do jogador do Mirassol.

???? MEU DEUS? IZA foi TRAÍDA pelo jogador Yuri Lima, do qual está esperando sua primeira filha e anunciou o término do relacionamento. pic.twitter.com/SxjiVIMEQ0 — POPTime (@siteptbr) July 10, 2024