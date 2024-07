A Infância de Romeu e Julieta entra na retal final e o ator Lukas Cabral se despede

O jovem ator Lukas Cabral, que interpreta o personagem Nando, já começa a se despedir de seu papel. Com apenas 14 anos, Lukas compartilha suas reflexões e sentimentos sobre essa experiência única.

Participar do elenco da novela foi um marco significativo na vida de Lukas. “Fazer parte do elenco significou muito, foi muito especial. Um aprendizado gigante, um presente estar em uma vitrine vista no mundo todo,” disse o ator. Para ele, estar em um projeto de tamanha visibilidade e alcance global foi uma oportunidade inestimável para seu crescimento pessoal e profissional.

Lukas relembra com carinho o momento mais marcante dessa jornada: “O momento mais marcante foi minha primeira leitura, conhecer os adultos que fariam a minha família. Ali começou a cair minha ficha: ‘estou em uma novela do SBT’.” Esse primeiro encontro com o elenco adulto foi um divisor de águas, solidificando a realidade de estar envolvido em uma produção tão relevante.

Conforme a novela se aproxima do fim, Lukas expressa o que sentirá mais falta. “Com certeza a maior falta é da rotina do dia a dia, da correria, ver os amigos todos os dias. Saber que quando acabar cada um vai pra um canto, vai fazer um trabalho diferente, isso é o mais difícil.” A camaradagem e a convivência diária com o elenco e a equipe são aspectos que ele levará consigo como lembranças preciosas.