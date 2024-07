Carlos Minuano lança livro de hotel-fazenda com depoimento de Daniel

Autor das biografias"Tons de Clô", do estilista Clodovil Hernandes, e"Raul Seixas—Por Trás das Canções"(ambas publicadas pela BestSeller, do Grupo Editorial Record), Carlos Minuanofoio profissional escolhido pelos integrantes da família Farsoni para retratar as três décadas de sucesso do empreendimentodeque eles estão à frente, o Areia que Canta, nas 182 páginas doprojetoliterário"Areia que Canta: 30 Anos de Histórias e Memórias", da Editora Tucunacá.

Em mais uma ação de divulgaçãoda empreitada,o escritor, ao lado dos irmãos EloisaFarsoni e Evandro Farsoni,recebeua imprensa e convidados especiais para contar como surgiu a ideia da obra e ainda relembrar alguns pontos importantes da trajetória da propriedade até elase tornar referência na hotelaria de Brotas, no interior de São Paulo.

"Como já tinha o pé na literatura, a Eloisa [Farsoni, uma das donas] me convidou para essa tarefa nobre de conduzira iniciativa,e eu topei na hora.Foiumprazer! Agentefez em um tempo recorde, porque um livro se faz em um ou dois anos,ou mais. Porém, esse tinha uma data redonda, específica, e nós corremos.Tornou-seum processo muito legal. Começamos em agosto do ano passado e lançamos em abril", disse Minuano,que está prestes a escreversobre a vida e a obra do violeiro, cantor e compositorTião Carreiro (1934-1993).

Comênfase nessa ideia, aliás,eleacrescentou que há material para mais dois ou três volumes. "Mas ainda é preciso convencer a Eloisa para dar sequência ao trabalho", pontuou, aos risos.Apesar de ser uma edição comemorativa, o título está à venda no próprio hotel e na livraria Capisce, no centro de Brotas, por 45 reais. Um dos capítulos traz uma entrevista exclusiva com o "brotense" Danielafirmandoque "o Areia que Canta faz parte da minha memória afetiva".



Legenda das fotos: Divulgação/Areia que Canta

1. Carlos Minuano na Nascente do Areia que Canta

2. Carlos Minuano autografando exemplares do livro"Areia que Canta: 30 Anos de Histórias e Memórias", daEditora Tucunacá

3. Carlos Minuano posa ao lado dos proprietários do Areia que Canta: Eneida Farsoni, AndrelinaFarsoni (matriarca da família), Evandro Farsoni e Eloisa Farsoni

4. Capa do livro"Areia que Canta: 30 Anos de Histórias e Memórias", daEditora Tucunacá