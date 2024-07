Juliah Mello e Mari Fernandes: Mãe e filha encantam juntas no teatro

As duas atrizes estarão juntas no palco do Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, apresentando a peça "Emoções da Riley". O espetáculo, que estreia nos dias 13, 14 e 20 de julho às 16h, é uma adaptação inspirada no sucesso mundial do filme "Divertidamente 2".



Direção e Adaptação de Bruno Pereira

O premiado diretor Bruno Pereira assina a direção e a adaptação do texto, trazendo uma visão única para esta história cativante. Realizada pelo Instituto Cultural Bruno Pereira, a peça promete emocionar e divertir toda a família. “Emoções da Riley” explora as turbulências emocionais de uma menina de 11 anos, Riley, que enfrenta grandes mudanças em sua vida ao se mudar para uma nova cidade. Uma confusão na sala de controle do cérebro de Riley faz com que a Alegria e a Tristeza se percam, afetando profundamente sua vida.



Declarações das Atrizes

Mari Fernandes, que interpreta a professora Mentalúrgica, compartilhou a importância de trabalhar as emoções das crianças: “Trabalhar as emoções das crianças, como a raiva, o medo e a tristeza, é fundamental para que exista a alegria! E alegria é o que não falta no nosso espetáculo!”



Juliah Mello, com entusiasmo, comenta sobre o elenco e a experiência: “A turminha do elenco é fantástica, e tenho certeza de que vocês vão se encantar! Não percam essa oportunidade de viver momentos mágicos com toda a família. Venham nos assistir nos dias 13, 14 e 20 de julho no @teatrodosquattro, no Shopping da Gávea.”



Mari Fernandes também expressa sua felicidade em retornar aos palcos: “Estou muito feliz em voltar aos palcos depois de tantos anos. Para mim, está sendo incrível fazer essa peça e significa um retorno ao teatro, que foi onde tudo começou.”



Juliah completa: “Fiquei muito feliz com o convite do Bruno para fazer a Riley. Sou fã do filme ‘Divertidamente’, e ter a oportunidade de contar essa história no teatro é maravilhoso!”



Serviço

Espetáculo: Emoções da Riley

Local: Teatro dos Quatro - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 265, Rio de Janeiro - RJ

Datas: 13, 14 e 20 de julho de 2024

Horário: 16h

Ingressos: Entre R$ 45,00 e R$ 90,00 (pode ser parcelado em até 12x)

Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro

Capacidade: 400 lugares (sujeito a lotação)

Reservas para grupos: (21) 97309-6234 (WhatsApp)

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Gênero: Infantil

Contato: Tel.: (21) 2239-1095 / 97309-6234



Não perca a chance de assistir a esta emocionante e divertida peça teatral que promete encantar crianças e adultos. Garanta já seus ingressos e viva essa experiência inesquecível com Juliah Mello e Mari Fernandes no Teatro dos Quatro!

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br