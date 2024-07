Édipo Santiago lança programa com grandes nomes da música

Aos 35 anos, Édipo Santiago celebra 15 anos de carreira com o lançamento de um projeto que narra parte da história da propaganda e comunicação através de sua trajetória. O primeiro marco dessa comemoração foi uma live que antecedeu o KIKIKI, um programa de entretenimento com figuras da música paraense, televisão e empreendedorismo. Na primeira temporada, cada episódio aborda um pecado capital.

Este lançamento é parte de um ano comemorativo de sua trajetória profissional, que inclui 15 ações focadas em inovação e resolução de problemas mercadológicos por meio de narrativas. Serão lançados minidocs, um livro e outros produtos de comunicação.

O KIKIKI, nome que faz referência a uma gíria paraense do universo gay que significa fofoca, estreia sua primeira temporada com sete episódios, cada um sobre um pecado capital. Santiago recebe sete convidados, incluindo um co-apresentador amigo, e uma personalidade do cenário artístico e de inovação local. Entre os convidados estão Valéria Paiva, Keila Gentil, Diogo Oliveira, Tainá Aires e Vitória Leona, que dividiu a direção criativa da campanha de lançamento. O programa explora os pecados capitais conectando essas temáticas à cultura nortista e aos locais icônicos de Belém.

O lançamento aconteceu na última quarta-feira, no Beiju Xica, restaurante patrocinador localizado na charmosa Brás de Aguiar, que se destaca pela gastronomia sustentável e ingredientes orgânicos. O projeto conta com o apoio de diversos parceiros locais, como o Curso do Vinho, James Brownie, RG Print e a loja Hypchic.

Com o KIKIKI, Édipo Santiago celebra seu percurso na comunicação e reforça seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento do mercado local, utilizando formatos criativos, narrativas envolventes e apoiando criadores independentes. Santiago utiliza um co-apresentador para compensar sua inexperiência em frente às câmeras, destacando seu vasto histórico por trás delas. Ele já participou da produção de vários trabalhos premiados, incluindo o programa "Sons do Pará Divas", vencedor do Prêmio Globo de Programação.



Cronograma de Lançamento dos Episódio

1. 04/08 - Tainá Aires e Vitória Leona

2. 11/08 - Valéria Paiva e Natália Souza

3. 18/08 - Keila Gentil e Natália Souza

4. 25/08 - Renata Sade

5. 01/09 - Diogo Oliveira e Claudia Damiana

6. 08/09 - Iury e Diogo Oliveira

7. 16/09 - Dileuza Vasconcelos e Diogo Oliveira