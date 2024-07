Jhonny e Rahony gravam DVD em Brasília com participação de Gusttavo Lima

A dupla Jhonny e Rahony está nos últimos preparativos para a gravação do DVD “25 anos”, que acontecerá na Worlld Brasília no dia 23 de julho. O registro do trabalho audiovisual terá participações especiais de renomados artistas, incluindo Gusttavo Lima, Paraná, a dupla Bruno e Denner e o cantor Cauan Felipe, filho do cantor Jhonny. Essas colaborações prometem enriquecer ainda mais a proposta musical de Jhonny e Rahony, uma das duplas sertanejas mais queridas da capital federal.

O audiovisual promete sucessos da dupla e nove músicas inéditas.

Juntos desde 1997, Jhonny e Rahony foram influenciados por grandes nomes da música sertaneja brasileira. Zezé de Camargo e Luciano, Gian e Giovani e Trio Parada Dura, Milionário e José Rico, estão entre alguns dos músicos que ajudaram os dois a trilhar o caminho da viola caipira e música sertaneja. Feat com famosos também fazem parte da discografia da dupla. Com Gusttavo Lima gravaram a canção “Mundo dos Sonhos” e com a dupla Fernando e Sorocaba o hit “Eita atrás de Eita”.



SERVIÇO

Gravação DVD Jhonny e Rahony



Quando: Terça 23 de Julho

Onde: Worlld Brasília - SIA Trecho 3

Horário: 22h

Quanto: a partir de R$ 150

Venda on-line:

https://www.sympla.com.br/evento/dvd-jhonny-rahony-worlld-brasilia/2540871

Classificação: 18 anos