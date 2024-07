Sucesso: Samuel Messias apresenta novo projeto Ao Vivo, "A Glória Desta Última Casa" 

O novo projeto ao vivo do cantor carioca Samuel Messias veio, nesta terça-feira (16), carregando o selo MK Music. A música de lançamento nomeia o álbum que apresentará oito faixas.

Após 2 anos de participações marcantes em canções de importantes nomes da música gospel, Samuel Messias apresenta o projeto inédito intitulado “A Glória Desta Última Casa”, que tem sua produção musical é assinada por Wesley Santos. Das oito faixas presentes no novo DVD, o artista apresenta sete faixas inéditas e uma regravação especial.

A composição autoral traz uma linda e impactante mensagem profética baseada no texto bíblico de Ageu 2. Em cada verso, a canção visa acrescentar a fé daqueles que servem a Deus e esperam nEle, para não desanimarem e jamais deixem de acreditar no cumprimento de suas promessas, pois aquele que prometeu é fiel para cumpri-las e realizar ainda mais do que pedimos ou pensamos.

Quando questionado pelo dado tempo sem lançamentos, o artista apresenta uma franca resposta, certamente guiada pelo Espírito Santo, que traz ao público a certeza de que assim como as escritas sagradas dizem, existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu.

“Eu nem tenho desculpas por demorar tanto a gravar. Mas a verdade é que Deus foi trabalhando em mim ao longo dos últimos anos e me dando inspiração... Eu não conseguiria simplesmente gravar sem o Senhor me confirmar. Tanto que mudamos o repertório várias vezes e hoje sou a prova de que esperar o tempo de Deus é o certo a ser feito! Então aguardei pacientemente a realização dos sonhos e promessas. Está lindo o projeto!”, afirmou Samuel Messias.