Pietra Quintela cursa cinema em Los Angeles

A atriz Pietra Quintela acaba de iniciar um novo desafio nos Estados Unidos. A jovem estrela, que já conquistou o público brasileiro com seu talento e carisma, está expandindo seus conhecimentos e habilidades profissionais em Los Angeles, na Califórnia, onde se dedica a dois prestigiados cursos na área de cinema e atuação. “Sempre foi um sonho estudar nos Estados Unidos. Para isso, sempre foquei bastante no meu inglês. Nunca consegui fazer isso antes por conta das gravações, mas este ano reservei mais de um mês na minha agenda para realizar esse sonho”, revela a atriz.



Na reconhecida universidade University of Califórnia Los Angeles, a UCLA, ela participa do curso "Behind the Scenes: Film Production & Cinema Academy", que oferece uma imersão completa nos bastidores da produção cinematográfica, proporcionando a ela uma compreensão aprofundada dos aspectos técnicos e criativos que envolvem a realização de um filme. Além disso, a atriz também faz o curso "Center Stage: Acting & Auditioning for Film & TV Academy", para aprimorar suas habilidades de atuação. As aulas são ministradas pela professora Wendy Kurtzman. “É uma experiência completamente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Quero criar muitos contatos interessantes e muitas amizades com pessoas de diferentes países, além de ter esse crescimento profissional”, idealiza Pietra.



Após protagonizar o longa “Princesa Adormecida”, que chegará aos cinemas brasileiros em agosto, Pietra acredita que a oportunidade imersiva não apenas vai ajudá-la a crescer profissionalmente, mas também pessoalmente. "Estar em contato com professores que já trabalharam em grandes produções de Hollywood é uma chance única. Além disso, aprimorar meu inglês, convivendo 24 horas por dia com a língua, é algo que abre portas gigantescas para trabalhos internacionais", avalia.

Sobre os desafios de estudar e viver fora do país sozinha, ela está bastante confiante. "Comecei a trabalhar muito cedo, então sempre tive muita responsabilidade e soube me virar bem. Dominar o inglês me ajuda muito, mas estar em um curso de cinema com professores incríveis é um desafio ", diz a estrela.



Pietra também conta como foi sua preparação para essa nova fase. “Eu estava ansiosa. Sempre dominei o inglês e continuo praticando com filmes, músicas e aulas de conversação", entrega ela, que já espera os impactos em sua vida profissional. "Quanto mais você estuda, mais completa você se torna. Estudar em uma das melhores faculdades de cinema de Los Angeles, com professores prestigiados, vai me fazer crescer muito profissionalmente. É um grande passo para o começo da minha carreira internacional, algo que sempre sonhei em construir", afirma.



Além do aprendizado, Pietra também tem explorado a cidade da sétima arte. "Sempre sonhei em conhecer Los Angeles. Nunca tinha passado por aqui, mas só de pensar nisso meus olhos brilhavam. Ainda quero explorar mais a cidade, visitar estúdios como a Broadway e a Universal, e viver essa experiência completa, do jeito que sempre desejei", adianta ela, que tem registrado cada momento em suas redes sociais.