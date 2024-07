Vitor Valle se destaca como Inácio em "Pedaço de Mim", como filho doente de Paloma Duarte na trama

Vitor Valle, aos 17 anos, faz sua estreia no streaming com um papel marcante no melodrama "Pedaço de Mim", que vem se consolidando como um grande sucesso na Netflix. A produção, lançada na última sexta-feira, 5 de julho, rapidamente superou a audiência de outras séries e agora figura entre as mais assistidas do mundo na plataforma.

De acordo com dados divulgados pela Netflix, "Pedaço de Mim" ocupa a quinta posição no TOP Global de produções em língua não-inglesa, tendo já alcançado a terceira colocação mundial.

Na trama, Vitor interpreta Inácio, um adolescente que enfrenta os desafios de uma doença degenerativa visual chamada retinose pigmentar. Filho de Silvia (Paloma Duarte) e sobrinho de Liana (Juliana Paes), a protagonista, Inácio inicia a série já em tratamento com sua tia Liana.

Sobre seu personagem, Vitor comenta: "Inácio é um menino que nasceu com retinose pigmentar, uma doença visual que progride com o tempo. Na série, você consegue acompanhar a evolução dessa doença e as crescentes dificuldades que ele enfrenta. No início, ele não tem dificuldade para enxergar no escuro, mas conforme vai crescendo, sua visão vai se deteriorando, tornando-se cada vez mais difícil."

"Pedaço de Mim" se destaca como uma opção fantástica para os amantes de novelas e aqueles que preferem conteúdos mais curtos. Com uma temporada de 17 episódios, a história centra-se em Liana (Juliana Paes), uma mulher que engravida de dois homens diferentes ao mesmo tempo — seu marido, Tomás (Vladimir Brichta), e Oscar (Felipe Abib), irmão de sua melhor amiga.

Paloma Duarte, mãe de Vitor na trama, interpreta Silvia, irmã de Tomás e médica dedicada. Ela é uma das primeiras a descobrir que Liana está grávida de dois homens e que uma das crianças é fruto de um abuso. Silvia se torna um pilar de apoio para Liana, ajudando-a a explorar suas opções. Paralelamente, Vicente (João Vitti) surge na vida de Silvia para transformar seu mundo. Ela sempre viveu em função do filho, mas começa a abrir-se para novas perspectivas.

Vitor Valle celebra a oportunidade de diversificar suas experiências de atuação. "Foi maravilhoso poder gravar para televisão, cinema e agora streaming. São públicos diferentes, formas de gravar distintas e elencos variados, o que proporciona um aprendizado incrível com cada equipe", afirma.

Antes de "Pedaço de Mim", Vitor já havia marcado presença em outras produções notáveis. Na televisão, ele exibiu o Príncipe Dnin-Sim na novela "Gênesis" (2021, Record TV) e Ismaías em "Reis" (2022, Record TV). No cinema, destacou-se como Riobaldo em "Grande Sertão", que está em cartaz nos cinemas e foi dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, produção que ainda será disponibilizada no Globoplay. Agora, com Inácio, Vitor continua a expandir seu repertório e a encantar o público com sua interpretação.