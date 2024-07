Influenciador Shandin fala sobre carreira e revela que conquistou a independência financeira com internet

“Eu não nasci em berço de ouro, ao contrário,cresci na região em que o estado se faz ausente, mas nunca perdi a fé que iria fazer o jogo virar. Eu comecei na internet fazendo vídeos do cotidiano de maneira bem humorada e consegui ‘viralizar’ rapidamente. Depois, fui adaptando e mudando minha maneira de lidar com as redes sociais. Hoje colho frutos da semente que plantei em 2019, quando resolvi ter coragem e entrar no mundo digital com pensamento de ganhar dinheiro”, detalha.



Ele conta que recebe mensagens semanalmente de jovens que se inspiram na sua história e estão usando a internet para crescer



“Eu recebo muita mensagem na DM do Instagram e a maioria é gente pedindo dica e contando que começou na internet inspirado na minha história, e eu fico super feliz, dou maior força. Quero ver cada vez mais ver jovens periféricos vencendo na vida”, disse.



Shandin também falou sobre o preconceito que influencer sofrem na sociedade.



“Influenciador é uma profissão e não adianta negar isso. Estamos movimentando a economia e influenciando milhões de pessoas através das nossas redes sociais”, finaliza.

