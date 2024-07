Enaldinho celebra primeiro festival infantil: 'Ter um evento só para crianças é muito legal'

Enaldinho, um dos maiores youtubers do Brasil, apresenta números gigantes em suas redes sociais e é claro que não poderia estar de fora do primeiro festival infantil do Brasil.

O Kidzhouse Festival vai acontecer agora nas férias da criançadas nos dias 19 a 21 de julho, no Espaço ARCA, na Vila Leopoldina, em São Paulo.

"Estou muito animado. Vai ser um show diferente que fiz para este evento e vai ser um novo espetáculo em São Paulo. O Kidzhouse Festival é um projeto muito legal. Na atualidade é tão difícil fazer um evento, um programa, uma publicidade para criança. Então ter um evento só para eles vai ser muito legal e estou torcendo para ser um sucesso. Vou dar tudo de mim neste show", celebra Enaldinho.

Além de Enaldinho, o festival, que é todo dedicado aos pequenos, também conta com outros grandes nomes do entretenimento infantil, como Galinha Pintadinha, Luccas Neto, Mãe Musical, Mundo Bita, Bob Zoom, Turma da Mônica, Bolofofos entre outros.

“O Kidzhouse Festival é um sonho de adultos apaixonados por festivais que sonhavam em levar essa energia mágica para os seus filhos. Quando o tempo passa e os filhos chegam, o foco vira outro, mas, no fundo, a alma festeira segue viva dentro de cada pai e mãe. Imagina reviver as experiências de um grande festival, mas dessa vez, com a família toda presente?", conta Guilherme Alf, CEO da Kidzhouse Co.

A partir desse propósito foi criado o festival que será o “meu primeiro festival”. A casa dos sonhos foi pensada nos mínimos detalhes para receber bem os pequenos e as famílias, despertando o espírito dos festivais já logo ali na infância.

Além das atrações no line up, estarão espalhados pelo espaço ARCA, os personagens mais queridos pelas crianças: Patrulha Canina, Bob Esponja e Patrick, Dora, Hello Kitty, Turma da Bola, Gabby (da Casa Mágica da Gabby),e Gato de Botas, entre outros.

O Kidzhouse Festival também terá uma área super completa de brincadeiras com piscina de bolinhas, jogos, atividades de pais e filhos, oficinas de pinturas e slime.

E para mais comodidade dos pais e pequenos, o festival terá praça de alimentação com muitas opções, áreas de descanso, sala de amamentação, espaço sensorial para crianças autistas e loja de brinquedos.

Por trás desse projeto grandioso estão as agências Kidzhouse Co e Dromedário, que trazem consigo toda a expertise e criatividade necessárias para proporcionar essa experiência única e inovadora para crianças e pais. Também apoiam o evento as marcas Toddynho, Ana Maria, Polenguinho e DreamWorks.



Sobre Kidzhouse

Data: 19 a 21 de julho

Local: São Paulo - Espaço ARCA - Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina