Arraiá do Recanto acontece neste final de semana no Recanto das Emas

Arraiá do Recanto - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

O Arraiá Recanto promete esquentar a galera do Recanto das Emas. O evento, típico de festa julina, acontecerá neste sábado e domingo (20 e 21) a partir das 18h, ao lado da Administração Reginal.



Além de diversas comidas típicas, área kids, circuito de quadrilhas e shows em uma mega estrutura. A entrada é gratuita mediante retirada do ingresso no site Sympla.

As quadrilhas confirmadas são: Segue o fogo, Papa Chico, Arcanjo do cerrado

Tico tico no fubá, Amor junino, Eita bagaceira e Vira mexe. Os shows ficam por conta de Bob e os Pé de Bode e o cantor Luccas Araújo.

Serviço

Arraiá do Recanto

Quando: 20 e 21 de julho

Onde: Ao lado da Administração Regional do Recanto das Emas

Horário: 18h

Ingressos com entrada franca mediante retirada no site: https://www.sympla.com.br/evento/arraia-recanto-20-21-de-julho/2529033?referrer=l.instagram.com