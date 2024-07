Agyei Augusto lança videoclipe da música "Rock The Party"

O artista Agyei Augusto está pronto para incendiar as pistas de dança! Isso porque ele acaba de lançar o videoclipe de sua mais nova música, “Rock The Party”. “Minhas inspirações para essa música foram, em primeiro lugar, trazer uma vibe mais de festa e curtição", conta o cantor, que já havia lançado o single nas plataformas digitais de música na sexta-feira (12). Assista: https://www.youtube.com/watch?v=WFA_Qr7QV_M

Conhecido por sua energia vibrante e estilo único, ele traz uma mistura envolvente, que promete conquistar o público. As inspirações de Agyei vão desde o pop de Bruno Mars até o fervoroso K-pop dos BTS. "É uma música com um refrão bem chiclete, para ninguém ficar parado, com todo mundo dançando, agitado e curtindo a vibe positiva junto com os amigos", diz ele.



Já disponível no canal oficial de Agyei no YouTube, o videoclipe foi bastante desafiador, já que, por se tratar de uma pool party, teve que ser adiado três vezes devido ao clima imprevisível. No entanto, o destino proporcionou um dia perfeito para a gravação, completo com a presença de amigos que contribuíram para a atmosfera contagiante do vídeo. “Esperamos o momento certo e gravamos o clipe em junho. Foi um dia muito especial para mim, pois o clima estava perfeito, a gravação correu bem e meus amigos compareceram, tornando o momento ainda mais especial. Eles contribuíram para a animação e festa do clipe", conta o músico.

Dono de um talento artístico que o acompanha desde cedo, Agyei mergulhou no processo de criação dessa faixa durante o período pandêmico, fazendo dela uma das últimas adições ao seu tão esperado EP. Originalmente programado para lançamento no ano passado, o lançamento foi adiado devido a compromissos de agenda, incluindo gravações para uma série no Rio de Janeiro.



Em uma nova fase profissional, embora tenha mudado sua forma de vestir e demonstre ainda mais maturidade, o artista avisa que o estilo musical permanece o mesmo. "Meu estilo em si não mudou muito, é mais voltado para o pop, mas eu gosto de explorar várias vertentes dentro desse estilo", explica Agyei. "Tento juntar R&B, rap, afrobeat, então minhas músicas têm traços de vários ritmos", diz ele.



Agyei espera que "Rock the Party" se torne uma presença constante nas playlists de festas ao redor do mundo, unindo pessoas em momentos de celebração e alegria. "Espero que todos possam realmente entrar na vibe dessa música, que é de muita festa, curtição e dança", entrega.



Com seu crescimento como compositor evidente nesta música, Agyei está determinado a alcançar novos públicos e espalhar sua mensagem de felicidade através de sua música. "Acredito que este lançamento vai me ajudar a alcançar meu objetivo de furar a bolha e chegar a mais pessoas", conclui o artista.