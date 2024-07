Alcione se rende ao funk pela primeira vez e aceita parceria com Davi Kneip

É inegável que o MTG conquistou o Brasil e chegou ao topo das paradas do Brasil. Até mesmo Alcione se rendeu ao ritmo e aceitou pela primeira vez em sua carreira uma parceria com um funkeiro. O DJ, produtor e cantor Davi Kneip anunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira (18) que vai lançar o MTG de "Você Me Vira a Cabeça". O single, que será lançado no dia 2, também terá a colaboração de Kelner.

"Estou realizando um SONHO ! O PRIMEIRO DA HISTÓRIA DA MÚSICA BRASILEIRA A LANÇAR UM FUNK COM A @alcioneamarrom Fico muito feliz em fazer parte desse projeto lindo junto ao meu irmão @kelner. Estamos abrindo uma porta gigante para o nosso gênero musical, com uma referência IMENSA da música brasileira. 02/08/2024 ANOTEM ESSA DATA DE BH PRO MUNDO ", escreveu o mineiro em um post do Instagram.

Davi conta que já havia feito o MTG (sigla que se refere à montagem) há um tempo. "Negociamos primeiro com ela e depois com a gravadora. Estou feliz demais. Alcione é um ícone da música brasileira e esse lançamento vai revolucionar o funk", finalizou.