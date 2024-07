João Guilherme Fonseca vive Beto, na peça "O que Vamos fazer", no Rio

Prestes a completar 16 anos, o ator João Guilherme Fonseca, sempre encantador com seu talento, já está assumindo novos compromissos profissionais. Ele se prepara para estrear na peça “O Que Vamos Fazer?”, que estreia no próximo dia 27 de junho no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro.

Recentemente, João Guilherme se mudou para Singapura, uma cidade-Estado insular localizada no Sudeste Asiático, junto com sua família devido aos compromissos profissionais de sua mãe. Durante sua estadia, ele se dedicou às artes locais e aos estudos, focando também em sua carreira de ator.

João Guilherme já possui um currículo impressionante, com diversas obras na TV e no cinema. No cinema, ele atuou nos curtas-metragens “Pier”, interpretando Gustavo, e “Maputo”, interpretando Gude. Na televisão, participou de várias novelas, incluindo “Gênesis” (2021) na Rede Record, onde interpretou Harã na primeira fase; “Amor de Mãe” (2019) na Rede Globo, como Magno na primeira fase; e “O Rico e Lázaro” (2017) na Rede Record, como Shimon na terceira fase.

Em eventos, participou da abertura da Copa América 2019 como Criança Colombiana e do encerramento da mesma como o jogador colombiano Cuellar. Além disso, protagonizou na infância o curta-metragem “A Máscara de Quatro Cores” no concurso 72 horas de 2017.

De volta ao Brasil, João Guilherme está animado com a nova oportunidade nos palcos brasileiros. “Vou interpretar o personagem Beto. Vocês vão amar e muitos vão se identificar com ele”, garantiu o ator.

Já sobre quem é o Beto, ele acrescenta, “Beto é um personagem que, apesar de querer ser muito prático e às vezes parecer rude, é na verdade sensível e no fundo só quer ser levado a sério. Seu melhor amigo, Guga, traz à tona sua versão mais brincalhona e descontraída.

Enquanto isso, Beatriz desmonta completamente sua fachada de “durão”. Beto é romântico, fiel e companheiro. Acredito que é um dos personagens com quem mais me identifiquei desde que me tornei ator. As últimas semanas de ensaio e aprendizado têm sido, sem dúvidas, incríveis!”

A peça “O Que Vamos Fazer?” é uma comédia teatral que aborda as complexidades de uma possível gestação na adolescência. A história se passa inteiramente em um quarto tipicamente adolescente, onde quatro jovens amigos – Beto, Guga, Cecília e Beatriz – enfrentam uma situação delicada. Cecília, namorada de Guga, suspeita que pode estar grávida. Beto e Beatriz, os melhores amigos do casal, estão dispostos a ajudar. E agora? O que eles vão fazer?



Classificação – 12 anos

Ficha Técnica:

Elenco:

Vittória Seixas, de “A Infância de Romeu & Julieta”

Miguel Schmid, de “A Infância de Romeu & Julieta”

Alana Cabral, de “Meninas Não Choram”

João Fonseca, de “Gênesis”

João Pessanha, de “LucasToon”

Duda Miliante, de “Fala Sério, Mãe! ”

Texto: Lucas Salles

Direção: Rodolfo Abritta

Assistente de direção e direção musical: Pedro Ogata

Direção de Produção: Fabiano Leandro

Figurino: Letícia Iecker

Cenografia: Gilda Verônica Salles

Comunicação: Lays Fernandes

Realização: Quaestum Produções B

Para maiores informações, acesse: https://bileto.sympla.com.br/event/95262/d/262338?share_id=1-copiarlink