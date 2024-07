Nego Di é pego na mentira após quebra de sigilo bancário

Nego Di, preso no último domingo (14), teve o sigilo bancário quebrado e foi acusado de fraude. Isso porque, segundo o Ministério Público, o influenciador mentiu sobre o valor que doou para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.

Acontece que, o ex-BBB havia revelado que tinha feito uma doação, com recursos próprios, no valor de R$ 1 milhão, para ajudar as vítimas da tragédia. Contudo, após a quebra do sigilo bancário, foi constatado que, na verdade, Nego Di doou R$ 100.

Vale lembrar que na época, ele declarou: "Galera, gostaria de compartilhar com vocês uma decisão que a gente tomou aqui em casa hoje, minha patroa e eu. A gente conversou bastante, e eu fiz uma escolha que não foi fácil, confesso para vocês, mas a gente fez essa escolha de coração”.

E então, em seguida, ele acrescentou: "Decidi doar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. Mandei R$ 1 milhão para a vaquinha do meu parceiro Badin [Colono], que já estava em R$ 50 milhões. Eu sou um destes R$ 51 milhões”.

Contudo, vale ressaltar que Nego Di foi preso no último domingo (14), acusado de estelionato. O ex-BBB e a mulher, que foi presa na última sexta-feira (12), foram alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro, de cerca de R$ 2 milhões, através de rifas virtuais.