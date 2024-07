Gracyanne Barbosa lança perfil em plataforma adulta: "escolhi o FanFever"

Gracyanne Barbosa, uma das figuras mais influentes no mundo fitness brasileiro, acaba de lançar seu perfil na plataforma de conteúdos por assinatura - o FanFever.com. Conhecida por seu trabalho como modelo fitness, Gracyanne vem inspirando milhões de pessoas com sua dedicação ao esporte e estilo de vida saudável e agora pretende se conectar com os seguidores de uma maneira ainda mais íntima.



Nos últimos tempos, muitos seguidores vinham pedindo para Gracyanne abrir uma conta em algum site de conteúdo adulto, algo que se tornou moda entre celebridades e influenciadores. Postar conteúdos por assinatura, interagir com os fãs num ambiente privado e tecnológico é tendência, e é por isso que a musa fitness pesquisou bastante antes de finalmente decidir qual plataforma faria sua estreia.



Gracyanne escolheu o FanFever para se conectar de maneira mais autêntica e exclusiva com seu público, interagir com os seguidores e compartilhar com eles um lado que não mostra nas redes sociais. Essa decisão reflete seu desejo de explorar muito mais da própria sensualidade, dos fetiches e fantasias que tem, de compartilhar mais da rotina e dos treinos de uma maneira que os seguidores ainda não viram. Perfil da Gracyanne no FanFever (link: FanFever.com/a/gb/graoficial)





Por que o FanFever?



Ela optou por essa plataforma por ser a que melhor atende suas necessidades e as de seus fãs. No FanFever, a musa fitness prometeu postar conteúdo exclusivo e personalizado, conteúdos únicos que não estão disponíveis em nenhum outro lugar, incluindo fotos e vídeos de ensaios profissionais e amadores, bastidores da rotina diária e treinos - mas com um 'Q' a mais.



Outra vantagem que levou ela a escolher o FanFever foi a possibilidade de responder mensagens e interagir diretamente com seus seguidores. A musa ainda deixa em aberto, inclusive, a possibilidade de produzir conteúdo personalizado do jeitinho que muitos seguidores gostariam de vê-la e sempre pedem em outras redes e prometeu responder pessoalmente a cada um dos seguidores.



O que esperar do perfil de Gracyanne no FanFever

Os assinantes do perfil de Gracyanne podem esperar uma variedade de conteúdos exclusivos de acordo com a própria influencer no perfil no FanFever. Desde dicas fitness e nutrição, sessões de treino e a rotina diária, até momentos mais íntimos e conteúdos sensuais, vai ter de tudo para os assinantes, além da interação por mensagens e quem sabe, até lives.