Gabriel Brito canta "A Minha Razão", versão inédita em português de "Reason I Sing"

O sucesso de Phil Wickham ganhou nesta quarta-feira, 17, uma versão inédita e emocionante em português com interpretação de Gabriel Brito. Single e clipe disponíveis nas principais plataformas de streaming.

Composta pelo norte-americano Phil Wickham, um dos renomados nomes da música gospel internacional em parceria com Jonathan Lindley Smith, “Reason I Sing” fala a respeito da liberdade desfrutada pelos filhos de Deus, resultado de seu genuíno amor e sacrifício oferecido na cruz. Em cada estrofe, a composição ressalta a majestade do Senhor e expressa gratidão ao tamanho amor e bondade que diariamente alcança todos os que o amam.

O sucesso foi lançado em 2022 na língua natal dos compositores e logo inúmeras traduções ganharam espaço em meio aos internautas. Agora, pela primeira vez, a bela canção pode ser apreciada em português. Neste single, o videoclipe é apresentado na versão Lyric Visualizer com uma melodia leve e reconfortante que visa manter a atenção do ouvinte na composição e sua mensagem central.

O lançamento de "A Minha Razão" marca ainda um momento significativo na carreira de Gabriel Brito, que recentemente ultrapassou a marca de 500 milhões de streamings nas plataformas digitais através de suas composições cristocêntricas e transformadoras.

SOBRE ELE



Nascido e criado em Juazeiro, na Bahia, Gabriel Brito, 24 anos, é filho de pastores e desde a infância teve seus princípios baseados na palavra de Deus. Com uma rica herança cultural do Nordeste, uma voz marcante e talento nato, o jovem tem trilhado uma estrada de consecutivas conquistas como representante da música gospel nacional.

Entre suas conquistas estão o Disco de Platina Duplo com o single ‘Minha Calmaria’, em parceria com André e Felipe, além de outros 2 Discos de Platina com os singles ‘O Tamanho da Tua Dor’ e ‘Não Adoro por Sinais’. Sua versão de ‘Grande É O Senhor’ e ‘Mais do Que Sou’, collab com Jhonas Serra, também lhe renderam Disco de Ouro. Com mais de 500 milhões de streaming e cerca de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o cantor também esteve na lista dos cantores gospel mais ouvidos de 2023 junto a grandes nomes como Gabriela Rocha, Aline Barros, Isaias Saad, entre outros.

Com sua paixão, talento e compromisso com a fé, ele continua a inspirar e unir pessoas por meio de sua música, celebrando a vida e expressando gratidão a Deus.

Confira agora “A Minha Razão” em sua plataforma preferida:

https://ADA.lnk.to/AMinhaRazaoReasonISing