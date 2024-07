Andrea de Andrade, rainha de bateria da Porto da Pedra, participa de arraiá da escola

A rainha de bateria da Porto da Pedra, Andrea de Andrade, marcou presença no Arraial da escola em São Gonçalo, vestindo um deslumbrante vestido vermelho criado pelo estilista Luís Fernando Gomes. A presença de Andrea no evento reforça seu compromisso com a comunidade e sua dedicação aos eventos da escola.

"Eu não podia perder essa festa, a comunidade de São Gonçalo me recebeu com tanto amor e carinho, acho muito importante a participação nesse tipo de evento, pois consigo realizar uma troca legal com as pessoas da comunidade e os meus ritmistas", disse Andrea, destacando a importância de sua presença no evento.

Ela também compartilhou a preparação especial para a noite: "Para essa noite teve uma preparação especial, pensei no look com carinho, pois a comunidade merece. Toda vez que é anunciado um evento desse porte, eu faço reunião com a minha equipe e sempre pensamos em algo para surpreender, e dessa vez não foi diferente, queria algo temático, mas ao mesmo tempo fashionista e que tivesse as cores da escola."

O evento foi um sucesso, com uma grande variedade de comidas típicas, bebidas e muita dança. "Foi uma noite recheada de comidas típicas, bebida e muita dança. Estou muito feliz em São Gonçalo!", finalizou Andrea.

Andrea Andrade é a nova rainha de bateria da Unidos da Porto da Pedra e já é musa da Vila Isabel há 12 anos. Além de sua trajetória na Mocidade Independente de Padre Miguel e na Império Casa Verde, Andrea continua a brilhar no carnaval carioca, agora assumindo a bateria da Porto da Pedra após receber o convite da diretoria da agremiação de São Gonçalo.