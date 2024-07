Rebecca prepara lançamento musical com Mc GW e Os Quebradeiras

A colaboração com Mc GW e Os Quebradeiras promete unir o melhor do funk em uma faixa “proibidona” que exalta a liberdade da mulher e celebra a cultura de favela. Incentivadora do estilo musical e das letras sem tabu, a cantora fala sobre sua força e da importância de criar trabalhos como “Do Jeito Que Eu Quero”, que será disponibilizado nesta sexta-feira, 26.

“Quero levar o funk adiante, a nossa cultura, o nosso talento e a força das mulheres que por várias gerações não tiveram oportunidades para mudar de vida. Torço para que milhares de outras meninas e meninos desfrutem das mesmas alegrias que tenho vivido através do meu trabalho. O que eu mais quero é ver a favela vencer e uso da minha voz, da minha música e da visibilidade que tenho para impulsionar isso. Seja falando do que nós mulheres desejamos e sentimos, seja mostrando as nossas vivências reais em videoclipes ou me juntando a outros artistas como eu para parcerias que mostrem a força do funk de favela”, finaliza.

Rebecca cresceu no morro do São João, no Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro. Antes da música, a funkeira já seguia fazendo arte, mas era através da dança que se expressava. Por 10 anos ela desfilou como passista no Salgueiro, escola de samba do Rio.

“Tenho uma família que sempre me incentivou e felizmente encontrei outras pessoas pelo caminho que também me apoiaram muito. Eu acho que é isso que falta nas comunidades”. Rebecca fala sobre os estereótipos que definem o povo favelado: “Existe um pensamento terrível de que quem vive na favela é criminoso, tem algum envolvimento com o tráfico ou algo semelhante. Nós temos tantos artistas vivendo entre os becos, profissionais que são muito bons no que fazem, a comunidade só precisa de uma chance e me dá muito orgulho lançar um trabalho como o meu próximo single, com caras tão geniais e que destruíram muitas barreiras também”, finaliza.