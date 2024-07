Kéfera, Juju Salimeni e Sabrina Sato: Saiba o segredo do bumbum das famosas

O que Kéfera, Juju Salimeni, Sabrina Sato e Yasmin Brunet têm em comum? Elas deixaram o bumbum mais bonito ainda com a bioestimulação de colágeno. O médico João Borzino fala sobre a importância da proteína para a elasticidade da pele.

"O colágeno da pele é importante pois é ele que garante firmeza, turgor, elasticidade e viçosidade. Dessa maneira, é algo estrutural que dá o brilho natural de uma pele macia, bem hidratada e com boa sustentação. Isso garante um bumbum lisinho, firme, de toque macio porém firme. Uma pele com a elasticidade balanceada é a base para podermos trabalhar os contornos dando uma forma natural aos glúteos", explica o especialista.

De acordo com João Borzino, bioestimuladores de colágeno são ativos que fazem com que a matriz celular ( células produtoras de colágeno), regenerem a produção de colágeno, proporcionando vitalidade para a pele. "Com o envelhecimento vamos deixando de produzir colágeno e é por isso que a pele fica quebradiça, ressecada, sem brilho, enrugada e flácida", acrescenta.



Ele diz que o procedimento é simples e minimamente invasivo ( sem cortes, pontos ou internação). "Através de um pequeno orifício na pele ( furo de uma agulha), introduz-se uma cânula ( Tubo de aproximadamente 8 cm de comprimento, com um pequeno orifício lateral à ponta), com a qual se distribui pelo subcutâneo a substância bioestimuladora, completando um círculo com o raio de 8 cm, abrangendo todo o bumbum. Tudo isso após anestesia local. Depois a paciente vai para casa".



As sessões são de aproximadamente uma hora, apresentam efeito cumulativo, ou seja, quanto mais nova e mais assídua é a paciente, melhor seu bumbum. "Isso porque vamos envelhecendo e temos que ir estimulando sempre a produção que cai com o tempo. Precisamos combater a ideia do “ deixar cair para depois corrigir”. Uma pele sem boas condições impede preenchimentos, subcisão e hidratação. É um tratamento contínuo. Geralmente um bumbum precisa de duas sessões anuais. Os retoques vão depender de quanto melhor a pele desse bumbum fica. Quanto melhor, menos retoques".



O resultado pode aparecer imediatamente, mas são progressivos e atingem o ápice com 70 ou 90 dias. "Portanto, quem está pensando no verão já tem que correr! Da mesma maneira, quanto melhor bem acompanhado é o bumbum, mais rápidos são os resultados. Nenhuma mudança concreta acontece sem passar por uma transição. Não acreditem nos milagres dos resultados imediatos", finaliza.