Gabi Sampaio lança 'És Tão Valioso', em parceria com banda FHOP Music

A segunda faixa do novo álbum da cantora Gabi Sampaio foi lançada nesta terça-feira, 23. Intitulada “És Tão Valioso”, a canção conta com a participação do grupo FHOP Music, e já está disponível nas plataformas de streaming.

Escrita por Gabi Sampaio e Lucas Bertolozo, a canção clássica representa muito bem a artista. Com sonoridade intensa, a composição carrega uma mensagem de profunda devoção.

Além disso, a mensagem central visa despertar nos ouvintes a consciência de que somos responsáveis por manter a chama acesa por Jesus em nossos corações e nos encher do Espírito Santo para sermos transportadores da glória de Deus nesta geração.

A presença da cantora Emilaine Souza, do grupo FHOP Music, garante ainda mais beleza para a canção, que promete ser um enorme sucesso.

Falando em sucesso, o single de estreia do projeto “Unção pelo Ar”, lançado em abril, superou recentemente a marca de 5 milhões de plays nas plataformas de streaming, e garantiu o lugar de Gabi Sampaio nos charts e 'Top 50' viral Spotify Brasil, além da capa na playlist “Louvor & Adoração” também no Spotify.