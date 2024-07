May e Karen firmam parceria com Naiara Azevedo e abrem o jogo sobre virada de chave na carreira

May e Karen deram mais detalhes sobre a nova fase na carreira, durante entrevista ao podcast Gringa Cast. No bate-papo, May declarou: “Foi em 2016 que as coisas começaram a mudar, começaram a deslanchar a nossa mente sobre sonhos, sabe? Quando a gente chegou em Fortaleza, fomos muito acolhidas pelo público de lá.

No entanto, Karen completou: “Começamos a fazer shows grandes, que são aqueles shows de prefeitura, shows de interior, abertura de shows de nomes grandes, como Aviões do Forró, Wesley Safadão, artistas que já são reconhecidos nacionalmente".

Em seguida, May acrescentou: “A gente teve a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para esse grande público e foi assim que começamos a ter um reconhecimento nacional”. “Fora a parceria com a Naiara Azevedo, que também foi uma grande virada de chave na nossa carreira. Somos gratas demais a ela".

Além disso, no episódio do podcast, as duas contaram outros desafios e destacaram a importância do apoio do público e das parcerias na consolidação de suas carreiras na música.