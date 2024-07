FeirAfro: Empoderamento e Cultura Negra em destaque na Esplanada dos Ministérios

De 12 a 21 de agosto, a Esplanada dos Ministérios em Brasília será palco da FeirAfro, organizada pela Associação de Educação, Esporte, Ciência, Cultura, e Economia Criativa- AECEC. A programação do evento está estruturada em eixos programáticos que visam a inovação e a ampliação da participação do público. O evento contará com uma série de atividades artísticas que valorizam as artes e a cultura negra, incluindo música, teatro, literatura e artes visuais, com destaque para os shows do grupo Clareou e de Toni Garrido e palestras de Zezé Mota e Rachel Maia.



Um dos pontos altos do evento será a cenografia, inteiramente inspirada na cultura africana. A decoração será assinada pelo renomado designer senegalês Ousmane Mbaye, cujas obras são conhecidas por sua riqueza de detalhes e cores vibrantes, proporcionando uma experiência imersiva e autêntica aos visitantes.



Além das apresentações, a FeirAfro oferecerá uma área colaborativa com stands para exposições artísticas e de produtos, criando um ambiente propício para networking e troca de experiências. A gastronomia também terá um papel central no evento, com uma praça gastronômica que proporcionará aos visitantes a oportunidade de degustar pratos que representam a cultura afro-brasileira, incluindo um Festival de Feijoada.



Outro destaque da FeirAfro será a Visitação Escolar, um projeto que busca aproximar crianças, adolescentes e jovens estudantes do universo das artes, cultura negra e criatividade. Destinado a alunos de escolas públicas e particulares, este projeto proporcionará visitas organizadas e confortáveis, com benefícios diferenciados.



O público-alvo da FeirAfro inclui crianças, jovens e adultos de todos os gêneros, com um foco especial em pessoas negras. A expectativa é receber aproximadamente 10.000 visitantes ao longo do evento.



O evento promete ser um ponto de encontro para a comunidade, com atrações artísticas para todas as idades, com grandes personalidades como Sandra de Sá e Dhi Ribeiro, oportunidades de networking e feiras colaborativas que destacarão o talento dos empreendedores negros do Distrito Federal e do entorno.



A entrada é gratuita com retirada de ingresso no site https://www.feirafro.com.br



Confira a programação completa da FeirAfro:



12/8 – (segunda-feira)

9h às 9h45: Abertura do evento com autoridades

9h45 às 10h: Apresentação artística local

10h às 11h: Palestra com Zezé Mota

14h às 15h: Visitação Escolar aos estandes

15h às 17h: Oficina e dança

17h às 21h: Exposição e gastronomia



13/8 - (terça-feira)

9h: Abertura da feira

9h às 10h: Visitação Escolar aos estandes

10h às 12h: Oficina e teatro

14h às 15h: Visitação Escolar aos estandes

15h às 17h: Oficina e dança

17h às 22h: Exposição e área gastronômica

19h às 21h: Roda de Conversa - Afroturismo



14/8 - (quarta-feira)

9h: Abertura da feira

9h às 10h: Visitação Escolar aos estandes

10h às 12h: Oficina e teatro

14h às 15h: Visitação Escolar aos estandes

15h às 17h: Oficina e dança

17h às 22h: Exposição e área gastronômica

19h às 21h: Palestra com Rachel Maia



15/8 - (quinta-feira)

9h: Abertura da feira

9h às 10h: Visitação Escolar aos estandes

10h às 12h: Oficina e teatro

14h às 15h: Visitação Escolar aos estandes

15h às 17h: Oficina e dança

17h às 22h: Exposição e área gastronômica

19h às 21h: Palestra – Conexão Brasil-África



16/8 - (sexta-feira)

9h: Abertura da feira

9h às 10h: Visitação Escolar aos estandes

10h às 12h: Oficina e teatro

14h às 15h: Visitação Escolar aos estandes

15h às 17h: Oficina e dança

17h às 22h: Exposição e área gastronômica

18h às 20h: Shows locais – Minas do Rap

20h às 21h30: Tropa de Elite e Dj Marquin da Smurphies

21h30 às 23h: Sandra Sá



17/8 - (sábado)

10h: Abertura da feira

10h às 22h: Visitação aberta

12h às 15h: Abertura da Feijuca com FeirAfro

13h às 13h15: Bateria Nota Show

13h20 às 14h: Roda de Samba – Artistas de Brasília

14h às 15h30: Dhi Ribeiro e Banda

15h30 às 18h: Roda de Samba – Artistas de Brasília

18h30 às 20h: Grupo Clareou

20h às 20h30: Bateria – Acadêmicos da Asa Norte



18/8 - (domingo)

10h: Abertura da feira

10h às 22h: Visitação aberta

15h às 17h: Programação infantil

16h30 às 18h: Artistas Locais

18h30 às 20h: Som de Bob



19/8 - (segunda-feira)

9h: Abertura do evento

9h às 10h: Visitação Escolar aos estandes

10h às 12h: Oficina e teatro

14h às 15h: Visitação Escolar aos estandes

15h às 17h: Oficina e dança

17h às 22h: Exposição e área gastronômica

19h às 21h: Palestra



20/8 - (terça-feira)

9h: Abertura do evento

9h às 10h: Visitação Escolar aos estandes

10h às 12h: Oficina e teatro

14h às 15h: Visitação Escolar aos estandes

15h às 17h: Oficina e dança

17h às 22h: Exposição e área gastronômica

19h às 21h: Palestra



21/8 - (quarta-feira)

9h: Abertura do evento

9h às 10h: Visitação Escolar aos estandes

10h às 12h: Oficina e teatro

14h às 15h: Visitação Escolar aos estandes

15h às 17h: Oficina e dança

17h às 22h: Exposição e área gastronômica

19h às 21h: Encerramento - Palestra Show – Toni Garrido



