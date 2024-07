Com Bruno Montaleone, 3ª temporada de "De Volta aos 15" ganha data de estreia

A série "De Volta aos 15" está prestes a ganhar uma nova leva de episódios, marcando o retorno de Bruno Montaleone ao papel de Fabrício, personagem também interpretado por João Guilherme. Com estreia agendada para 21 de agosto, a produção da Netflix, ansiosamente aguardada pelos fãs, foi responsável por ocupar o Top 10 global como a quarta série de língua não-inglesa mais assistida em sua fase anterior, prova de um sucesso que desconhece fronteiras.

“A expectativa é grande e eu espero que o público se divirta tanto quanto nós enquanto estávamos filmando. A próxima temporada promete boas surpresas, e eu estou ansioso para que os fãs vejam como as escolhas feitas na fase universitária influenciarão suas vidas fase adulta””, comenta o ator.

No ano de 2023, Montaleone chamou a atenção ao atuar em projetos simultâneos, em três frentes do audiovisual. Além do lançamento da segunda temporada do sucesso teen do streaming, Bruno também desempenhou o papel do salva-vidas Ivan em "Amor Perfeito", novela das 18h da Globo, e viveu o primeiro protagonista de sua carreira, Ian Clarke, em "Perdida", da Disney, nas telonas. Em 2024, a onipresença segue firme!

Atualmente, o ator está em Portugal para iniciar as gravações da próxima novela das 21h da Globo, "Mania de Você", e aguarda a estreia de "Homem com H", cinebiografia que celebra a vida e carreira de Ney Matogrosso, onde interpreta Marco de Maria, médico e ex-companheiro do cantor, que esteve ao seu lado até falecer em decorrência de complicações da Aids.