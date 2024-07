Arthur Aguiar e Izaias Pertrelly anunciam sociedade e irão lançar agência de marketing com foco em inteligência artificial

Arthur Aguiar e Izaias Pertrelly anunciaram uma nova parceria. Juntos, estão lançando uma agência de marketing focada em inteligência artificial, com o objetivo de revolucionar o mercado publicitário brasileiro.

Izaias Pertrelly afirmou: "Então, com o Arthur, estamos lançando uma nova empresa. Firmamos uma sociedade e estamos lançando uma agência de marketing focada em inteligência artificial. Uma agência de marketing de AI, e estamos desenhando todos os corpos desse projeto para colocar na rua. A proposta é revolucionar o mercado publicitário brasileiro com a inteligência artificial sendo utilizada para a criação de comerciais e campanhas publicitárias.

Deixando a vida do artista muito mais simples, porque ele não terá tanta necessidade de produzir os conteúdos, já que faremos a maioria deles com a inteligência artificial. Também será mais barato para o empreendedor, para a empresa, porque não haverá todo aquele custo que geralmente se tem com produção e etc. Vamos usar AI em todo o processo de construção dessas imagens."

Izaias Pertrelly, CEO da Blue, uma Health Tech de Planos de Saúde, é atualmente um dos principais responsáveis pela transformação digital da indústria de planos de saúde. Criado no interior da Bahia, Pertrelly canalizou sua paixão precoce pela tecnologia para se tornar um dos principais protagonistas da inovação no Brasil na saúde privada. Sua jornada acadêmica incluiu uma formação em Administração de Empresas e Marketing, culminando em um MBA em Gestão de Saúde e Tecnologia pelo prestigioso MIT.