Anna Livya surpreende seguidores ao preparar mochila de acampamento de 12 mil reais para o filho

A atriz e influenciadora Anna Livya, 23 anos, surpreendeu seus seguidores na manhã desta segunda-feira ao compartilhar nos stories do Instagram os preparativos da mochila de acampamento de seu filho Zulu, de apenas 1 ano. Zulu é fruto do casamento de Anna com o empresário Bruno Gomes, de 34 anos. O que mais chamou a atenção dos seguidores foi a mochila de grife famosa, avaliada em 12 mil reais.

Anna Livya ficou conhecida por suas participações em pegadinhas do programa "Silvio Santos" e por integrar o elenco da novela "Chiquititas" (2013). No vídeo, ela mostrou cada item que colocou na mochila e deu detalhes de sua rotina de mãe.

Ela começou mostrando a mochila e a roupa de Zulu para o dia, escolhendo uma calça de moletom e uma blusinha de manga devido ao clima frio. Anna explicou que seu filho detesta sapatos, usando-os apenas para fotos. Na mochila, ela colocou fraldas, lencinhos, paninho de boca, repelente e um trocador prático. Também incluiu uma troca de roupa, morangos, biscoitinhos e a mamadeira que Zulu toma às 15h.