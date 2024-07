Oli Bela brilha nos palcos de São Paulo com o sucesso de "A Noviça Rebelde"

O espetáculo tem atraído grande público, com sessões esgotadas desde o começo.

Oli Bela interpreta Brigitta, uma das filhas do Capitão Von Trapp, no espetáculo. Sobre a experiência em São Paulo, a jovem atriz comentou: "Estou amando esse tempo em São Paulo. Como estou de férias escolares, casou muito bem. O público nos abraçou de forma calorosa. Estamos sempre, como no Rio, com lotação máxima no teatro. Incrível!"

O musical, que foi um grande sucesso no Rio, mantém a mesma repercussão em São Paulo, com sessões lotadas. “A Noviça Rebelde” narra a história da noviça Maria, que se torna preceptora dos sete filhos do Capitão Von Trapp durante os anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial.

Retorno ao Rio de Janeiro

O musical já tem data marcada para voltar ao Rio de Janeiro. Em setembro, ele desembarca no Teatro das Artes, na zona oeste da cidade.