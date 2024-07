Brasília sedia Encontro Nacional de Bandas e Orquestras

Dos dias 26 a 28 de julho Brasília recebe um dos maiores eventos da música sacra e erudita no Brasil. Com entrada gratuita, O 20º Encontro Nacional de Bandas e Orquestras (ENBO), acontece no Arena Hall com realização do Instituto Brasil Sapiens e apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

Reunindo bandas e orquestras que se apresentam de forma voluntária com representantes dos seguintes estados: Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Pará, Tocantins, São Paulo, Rio Grande do Norte e Argentina.

Fomentando o aumento do fluxo de turistas no Distrito Federal, o que irá gerar renda e receita ao GDF visto a movimentação econômica e tributárias que desencadeará por meio do setor hoteleiro e da geração de empregos diretos e indiretos.

O evento espera receber cerca de 2.000 músicos por dia de evento mais seus familiares, ou seja em torno de 3.000 pessoas por dia.