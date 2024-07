Alicia X e Lucas Souza anunciam novo projeto: "estamos focados em trabalho e em ser reconhecidos por isso"

Alicia X e Lucas Souza anunciaram o lançamento de seu novo programa, "Troca Troca", com estreia prevista para agosto. A atração será exibida semanalmente e destaca a inesperada parceria entre os influenciadores, que eram rivais no reality show "A Fazenda 15", da Record TV. Apesar das frequentes desavenças durante o confinamento, a amizade floresceu após o término do programa. Um dos primeiros episódios contará com a participação especial de Nicole Balhs.

"Troca Troca" abordará temas como monogamia, poligamia, traição, casamento, família e sexo. Cada episódio contará com convidados especiais, incluindo artistas, psicólogos, terapeutas, sociólogos e especialistas em sexualidade, que proporcionarão debates.

Alicia X comentou: “A ideia veio do Lucas, que sempre quis fazer esse programa, trabalhar como apresentador. Ele me convidou para ser parceira dele, e fiquei muito feliz, apesar de termos brigado muito na Fazenda e termos nossas desavenças, aqui fora descobrimos que somos muito parecidos e temos idades próximas, além de pessoas parecidas no nosso meio.”

Ela acrescentou: “Nosso primeiro convidado será Luiz Mariz e Camila Trianda. Vamos ter alguns convidados, ainda estamos confirmando. Uma delas é Nicole Balhs, que já posso confirmar aqui para vocês.”

“Pode esperar muita diversão, pautas sobre relacionamento, sexo, levantar bandeiras, amor, brincadeiras, risadas, amizade, ódio. É uma mistura de muitas coisas, mas, acima de tudo, algo que estamos fazendo com o coração. Então, longe de polêmicas e de qualquer outra coisa, estamos focados em trabalho e em ser reconhecidos por isso," continuou Alicia. "Queremos muito que as pessoas nos vejam nessa nossa nova era, de novo momento de nossas carreiras, que é de trabalho mesmo, de nos juntarmos para fazer algo bom e trazer entretenimento para todos.”, finaliza.

O programa promete trazer uma nova perspectiva sobre relacionamentos e promete ser um sucesso entre os telespectadores.