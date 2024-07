Dupla de dançarinos é eleita Casal de Viúvos do Fuzuê do Chacrinha em festival "Festrilha do Rio"

"Ê trem bom sô!" A dupla de dançarinos, Larissa Riscado e Vitoriano, foi eleita o Casal de Viúvos do Fuzuê do Chacrinha no festival "Festrilha do Rio". O evento acontecerá neste final de semana, sábado (27) e domingo (28) à partir das 19 horas, no Centro Municipal de Eventos de Nilópolis.

Com apresentações emocionantes e repletas de música, dança e cores, Larissa e Vitoriano vem se destacando nos festivais. Além de representar a quadrilha Araquém de Nilópolis, a dupla vai disputar a Festrilha do Rio, e garantir uma vaga para o Nacional de Quadrilhas (Confebraq).

Vale ressaltar que, o grupo está sob à presidência de Rodrigo Alves e Valéria Amanciona, na direção está Tiago Martins - Carnavalesco da Acadêmicos de Niterói - e responsável por toda criação do tema Fuzuê. Nos últimos anos, a quadrilha ganhou destaque e colecionou títulos durante as competições.

Na ocasião, as quadrilhas juninas participantes do evento serão avaliadas por um júri especializado, que levará em conta critérios como coreografia, figurino, casamento, repertório musical, entre outros. Para quem deseja participar a entrada é gratuita, na rua José Martins, 99, em Nilópolis.