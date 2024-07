"Tia da Pesada 2" reúne elenco estelar e direção premiada em gravação no Rio

A direção de "Tia da Pesada 2" está a cargo de Luan Moreno, um talentoso bacharel em cinema e audiovisual. Com uma carreira marcada por mais de 15 indicações e 8 prêmios em festivais nacionais e internacionais, Luan é amplamente reconhecido por sua versatilidade e habilidade em dirigir conteúdos para TV, cinema e streaming. Sua vasta experiência inclui a direção de mais de 10 títulos no streaming, reforçando seu status como um dos diretores mais respeitados da atualidade.

O roteiro é de Francisco Malta, Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Francisco é conhecido por seu histórico acadêmico e profissional impressionante, trazendo uma abordagem criativa e profunda ao enredo de "Tia da Pesada 2". Sua contribuição promete garantir uma narrativa envolvente e inovadora que ressoará com o público.

A produção executiva está sob a liderança de Aline Cintra, CEO do Grupo Cintra, uma das maiores empresas de talentos infantis do Brasil. Com mais de 20 anos de experiência e um extenso histórico de sucesso em projetos audiovisuais, Aline Cintra assegura a execução impecável deste filme.

As gravações de "Tia da Pesada 2" estão sendo realizadas em locações na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 31 de julho. A estreia está prevista para o final do ano no Prime Video. Com um elenco estelar, uma equipe técnica premiada e uma produção executiva de excelência, "Tia da Pesada 2" promete ser um sucesso garantido tanto no Brasil quanto internacionalmente.