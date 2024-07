Paraquedista queridinho de famosas, Rogério Menezes fala sobre busca das pessoas por adrenalina

Com mais de duas décadas de experiência nos céus, Rogério Menezes, conhecido como Rogerinho é procurado por artistas e personalidades em busca de uma experiência única e emocionante, e ele tem uma explicação clara para o fascínio que o paraquedismo exerce sobre as pessoas.

"Adrenalina é uma das palavras que mais ouvimos no nosso dia a dia", diz Rogério com um sorriso. "Mas o que muitos não entendem é que buscar adrenalina não é apenas sobre sentir uma descarga de energia. É sobre se sentir vivo, sobre desafiar seus próprios limites e perceber que você é capaz de coisas incríveis", complementa.

Para Rogério, o paraquedismo é mais do que um esporte radical; é uma ferramenta de autoconhecimento e transformação pessoal. "Quando você salta de um avião a milhares de pés do chão, você se depara com uma mistura de medo e excitação. É nesse momento que você se descobre, que percebe a força que tem dentro de você. E essa sensação, essa vitória pessoal, é o que atrai tantas pessoas para o paraquedismo."

Entre seus clientes famosos, Rogério já levou para saltar desde atores renomados até cantores e atletas. "Cada um deles vem em busca de algo único. Para alguns, é a realização de um sonho de infância. Para outros, é uma forma de superar medos e inseguranças. E para muitos, é simplesmente a busca por uma aventura inesquecível."

Por fim, conta que o paraquedismo tem um efeito transformador em muitas pessoas. "Eu já vi gente chegar aqui cheia de medo, tremendo, e depois do salto sair com uma confiança incrível. Esse é o poder da adrenalina: ela nos leva além do que acreditamos ser possível."

Com a paixão de Rogério Menezes e sua habilidade em proporcionar saltos seguros e emocionantes, não é de se admirar que ele tenha se tornado o paraquedista queridinho dos famosos. Sua missão vai além de apenas conduzir saltos: ele quer inspirar pessoas a viverem suas vidas ao máximo, sempre em busca daquela dose extra de adrenalina e autodescoberta.