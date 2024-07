Key Alves posa de vestido transparente e chapéu de cowboy no Texas 

Key Alves abriu novo álbum de fotos curtindo sua noite de quinta-feira (25) no Texas. A ex-BBB e jogadora de vôlei está nos Estados Unidos para jogar pelo time de Houston e apostou em look ousado para curtir sua noite.

Em seu perfil do Instagram, a atleta posou com um vestido transparente, com top e saia decorados por pedrarias que lhe deixaram brilhando. A famosa ainda adotou o cowboy core ao posar usando um chapéu de cowboy para as fotos.

"A minha era Texana está chegando, excuse me", escreveu Key Alves na legenda da publicação. Seus seguidores lhe rasgaram elogios nos comentários. "Belíssima", disparou um internauta; "Key agora vai arrasar em solo americano também", declarou outro; "Maravilhosa essa boiadeira", disse mais um.





Foto: Reprodução/Instagram