Clima de Montanha comemora 20 anos de carreira com festa show no Cota Mil

A banda Clima de Montanha prepara festa show especial para celebrar 20 anos de história. A festa acontece neste sábado 3 de agosto, a partir das 17h, no Cota Mil. O grupo se juntará ao grupo Mesô e diversas participações especiais. Os ingressos custam a partir de R$40 a venda no site Sympla.

Na estrada desde 2004, o grupo tem grandes feitos nacionais e até internacionais. Entre as principais marcas estão:

Show de abertura do Brazilian Day (New York); Primeira banda de pagode a tocar no cruzeiro do Roberto Carlos;

Primeira e única banda de pagode a tocar no GP de Fórmula 1 no Brasil;

Vencedor do Prêmio Garagem do Faustão;

Música tema de abertura e encerramento do Domingo Legal de Gugu Liberato; e além de outros shows importantes como Carnaval de Salvador, Carnaval do Rio, Festival de Pagode de Recife, entre outros.