Sofia Ghader revela como descobriu vocação para o canto

Sofia Ghader, de 10 anos, vem conquistando o coração do público brasileiro, e desde os seis anos, quando cantou pela primeira vez em rede nacional no programa Hora do Faro, da Record TV.

A jovem artista inclusive compartilha sobre como descobriu sua vocação para o canto: “Descobri na escola. A minha professora de inglês costumava colocar as músicas de Frank Sinatra nas aulas e foi ouvindo ele que me despertou a vontade de cantar”.

Sofia foi parar no programa de Rodrigo Faro através de um produtor da atração que assistiu um de seus vídeos no YouTube e a convidou para participar.

A mãe da artista, percebendo que a filha levava jeito para cantar, enviou seus vídeos para o America's Got Talent, Estados Unidos, que a aprovou nas fases de seleção.

“Fui aprovada em todas as fases das seletivas, porém, não conseguimos apresentar a documentação necessária para viajar, pois, era no período pandêmico e muitos órgãos estavam com funcionamento parcial. Mas foi uma grande conquista e uma experiência incrível”, comenta Sofia.

Sofia também foi aprovada no “The Voice Kids Brasil”, mas acabou abrindo mão da competição musical para se dedicar à atuação, outra grande paixão. Seu primeiro trabalho na telinha foi no canal Gloob.

Ao lado de Tefo Mion e Alice Leite, Sofia interpretou a antagonista Jade Palmier, na série 'O Dia em que a Minha Vida Mudou´, que alcançou a liderança de audiência e alcance entre crianças de 4 a 11 anos no dia da sua estreia.

Para ela, um artista nunca está pronto, sempre está em constante evolução e por isso não tem dúvida sobre o que pensa entre atuação e canto: “Para mim o canto e a atuação são talentos que se complementam, assim como a dança. Penso que quanto mais completo melhor, pois, o artista está sempre em construção".

Para o futuro ela conta estar envolvida em novos projetos artísticos, mas por enquanto não pode revelar nada sobre o assunto: “No momento estou gravando um novo projeto, mas infelizmente, não posso dar spoilers. Assim que puder vocês saberão em primeira mão!”.