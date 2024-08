Gabriel Avellar mostra talento e simpatia na estreia da novela 'A Caverna Encantada' no SBT

O ator mirim é um dos destaques no elenco da mais nova novela da família brasileira, 'A Caverna Encantada', transmitida pelo SBT em parceria com a Disney+, além dos produtos TVZYN.



A estreia da novela, dirigida por Rica Mantoanelli e escrita por Íris Abravanel, ocorreu na última segunda-feira (29). A noite de estreia contou com a presença de Gabriel, acompanhado por seus pais, da renomada cantora lírica Mônica Martins, estrela do Theatro Municipal de São Paulo, com carreira internacional, e do Humberto Avelar, um dos maiores diretores de cinema do país. Além deles, todo o elenco da trama também esteve presente.



Na novela, Gabriel interpreta Felipe, um dos personagens mais arteiros da TV, carinhosamente chamado de "Pé de Peste" pelos colegas do internato Rosa dos Ventos. Felipe é o garoto-problema da sala, sempre arranjando confusão e criando problemas para todos que cruzam seu caminho. Seu grande sonho é fazer parte de "Os Luíses", mas ele não admite isso nem sob tortura. Sua entrada no grupo é vetada por ele ser um aluno levado e ter notas ruins no boletim. Seu parceiro inseparável é Rui, interpretado por Theo Radicchi.



A noite de estreia foi marcada por muita emoção, alegria e a certeza de que esse elenco veio para marcar uma nova era nas novelas do SBT. “Foi uma noite inesquecível! Ver o talento do nosso filho estampado na tela, o carinho que toda a equipe: técnicos, diretores, produtores, colegas de elenco tem com ele, além da satisfação de vê-lo exultante. Nos emocionou demais! A estreia antecipou o clima de encanto e magia que a novela vai proporcionar a todos", afirmou a mãe de Gabriel.

