Influenciadora e Miss Bela RJ fala sobre cuidados com o corpo e diz que lutou para conquistar autoestima

Além de cantar e atuar, Dillyene também chama a atenção nas redes sociais. No Instagram, ela publica fotos onde mostra o shape. Para manter o corpo sarado, a Miss Bela RJ faz exercícios físicos e tem também uma alimentação equilibrada,

"Faço exercícios físicos cinco vezes na semana. E procuro me alimentar bem. Quando se tem o equilíbrio na alimentação, não tem porque não se permitir comer o que gosta. Eu amo comer e não passo vontade", diz.

Dillyene também falou sobre a busca pelo corpo perfeito. "Acho que padrão de beleza é você se sentir bem consigo mesma. A sociedade em si está ficando doente nessa busca incessante pelo corpo perfeito todo desequilíbrio mental esconde uma fuga", afirma.

Mas nem sempre ela pensou assim. "Eu lutei para conquistar a autoestima. Mas isso não veio através de cirurgias ou grandes mudanças. Mas de me aceitar e não ligar para a opinião dos outros. Eu sempre estou em busca da minha melhor versão e não me comparo com os outros", finaliza.