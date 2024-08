Nicole Becker é eleita Bela do Atlético Mineiro: "Feliz demais"

Nicole Becker foi eleita Bela do Atlético Mineiro 2024 por seus fãs. A influencer de 23 anos ganhou uma faixa comemorativa do time. O concurso que Nicole foi eleita é o Bela do Esporte.



"Está sendo uma honra pra mim, representar o meu time Atlético Mineiro. Estou realizando um sonho. Ser a musa do Atlético Mineiro é estar pronta pra brilhar e fazer história. É com muito orgulho e amor que estou representando esse meu time", comenta.

A Nicole fez questão de elogiar um ídolo do time. "Gosto muito do Hulk. Além de um ótimo jogador, ele é um cara charmoso e tem um shape bem bacana", finaliza.