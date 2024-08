"Nunca Vai Parar" é o novo single autoral da cantora gospel Ludi

Nesta terça-feira, 30, o público despertou sendo abençoado com o lançamento do single autoral inédito “Nunca Vai Parar” de Ludi. Disponível nas principais plataformas de streaming.

Escrita há 3 anos durante um momento de intimidade profunda da autora com Deus, a bela composição fala sobre o inesgotável amor de Deus e sua eterna misericórdia que se renova dia após dia independente das atitudes humanas. “Nunca Vai Parar” é uma música leve e reflexiva que traz alento e paz aos corações.

O projeto tem direção de Flauzilino Jr. e produção musical assinada por Hananiel Eduardo. Para completar o conjunto de sucesso do lançamento, a gravação do clipe aconteceu em uma importante via do bairro de South Beach, a Ocean Drive, em Miami Beach, Flórida.

“Essa música é muito especial para mim, ela toca em lugar único do meu coração. Ela carrega muito da minha verdade e poder compartilhar essa letra com o mundo é um presente para mim!”, diz Ludi