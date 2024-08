Após susto, Lulu Santos é internado novamente com suspeita de dengue

Passados dois meses desde que contraiu gripe e dengue ao mesmo tempo, o cantor Lulu Santos foi novamente internado na sexta-feira, 2 de agosto. A equipe médica do artista informou que os sintomas apresentados são semelhantes aos da dengue, doença da qual ele já estava infectado em junho. Por conta dessa nova hospitalização, ele teve que cancelar uma apresentação que estava agendada para o sábado, 3, no Mato Grosso.

No mês de junho, Lulu Santos, que já foi técnico do programa The Voice, teve que lidar com um quadro complicado de saúde: dengue, gripe e uma gastroenterite aguda. Por conta dessas doenças, ele precisou ser hospitalizado e ficar um longo período em repouso, o que acabou resultando no adiamento de diversas apresentações da sua turnê Barítono, que estava programada para passar por várias cidades do Brasil.

Nova internação

Neste momento, Lulu Santos encontra-se hospitalizado no São Vicente, localizado no Rio de Janeiro, devido à suspeita de dengue mais uma vez. Foi emitido um comunicado pela equipe do músico, informando que ele foi submetido a diversos exames e está aguardando os resultados. De acordo com a equipe, "O artista realizou uma série de exames e aguarda os resultados. Sua condição de saúde está estável e em bom estado geral".

Recomendação médica e show cancelado

Por orientação dos médicos, foi aconselhado que Lulu Santos se mantenha em descanso para agilizar sua recuperação. O show que estava marcado para este sábado, na Chapada dos Guimarães (MT), terá que ser adiado devido a essas recomendações de saúde. A nova data do show será divulgada nas redes sociais tanto da organização quanto do artista. No entanto, o evento do sábado continuará conforme previsto, com uma nova atração.

Apoio dos fãs e colegas

Nos comentários de uma postagem no Instagram, diversos artistas e amigos de Lulu Santos expressaram solidariedade e votos de seu pronto restabelecimento. “Recupere-se logo, meu querido! Para todo mal, a cura!”, escreveu Ana Carolina. “Estamos enviando toda energia positiva em sua direção, mestre!”, disse Luiz Caldas. Fafá de Belém solicitou: “Descanse, meu amigo”. Tico Santa Cruz afirmou: “Estamos aqui para te apoiar e desejar uma rápida recuperação”. Serginho Groisman enviou: “Desejando saúde, Lulu!”. E Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, concluiu com: “Se recupere logo, meu amigo!”.