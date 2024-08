Mãe de Allana revela desconforto com namoro da filha com Cristiano Araújo

Em uma postagem de Miriam Coelho, mãe de Allana Moraes, namorada de Cristiano Araújo, que faleceu no acidente com ele em 2015, viralizou na internet. Na gravação, Miriam fala sobre a filha e revela que a família não apoiava o relacionamento do casal.

"Allana conheceu Cristiano no final de 2012. Ela sempre foi uma menina responsável, sensível, sentimental e emotiva. Na época, ela tinha 17 anos. Frank, o pai de Allana, nunca aceitou o namoro, pois havia uma diferença de idade de nove anos entre eles. Além disso, Cristiano era cantor, um meio que consideramos muito promíscuo. Frank nunca quis isso para ela, e eu também não", contou Miriam.

Miriam também perdeu o filho Thalles, de 13 anos, devido a uma leucemia, e para ela, Allana nunca se recuperou do baque de ter perdido o irmão.

Um testemunho forte, cheio de feridas e que só uma mãe que passa por essa dor deve sentir. Que Deus abençoe e cuide de Miriam.