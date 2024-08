Jade Magalhães celebra nova fase com Luan Santana bo inicio da gravidez

A aguardar a chegada do seu primogênito com Luan Santana, Jade Magalhães compartilhou sobre o começo da gestação e os primeiros sinais da gravidez.

Jade Magalhães e Luan Santana estão felizes desde que anunciaram que estão esperando um bebê! No último sábado, 3, a parceira do músico sertanejo compartilhou nas redes sociais um bate-papo com os fãs sobre a gestação, que foi revelada ao público em julho.

Por meio de seu perfil no Instagram, Jade tem compartilhado todos os detalhes da nova fase de sua vida e recentemente abriu espaço para responder perguntas dos seguidores. Quando questionada sobre seus sentimentos desde a descoberta da gravidez de seu primeiro filho, ela se definiu como 'agradecida'.

"Estou extremamente grata, mais conectada com o divino. Trazer uma vida ao mundo é algo miraculoso", disse Jade Magalhães. Em seguida, a parceira de Luan Santana compartilhou sobre seu padrão de sono e compartilhou os primeiros sinais da gravidez.

Assim que percebi, achei engraçado, eu me deitava e cochilava. Hoje ainda sinto mais sonolência do que o habitual, mas está um pouco melhor", contou ela. "Sentindo tontura, não fazia ideia de que isso poderia ser um sinal de gravidez", compartilhou a influenciadora nas redes sociais.

Jade Magalhães também mencionou que continua mantendo seus treinos e, até o momento, não experimentou nenhum desejo peculiar. "Não tive nenhuma vontade estranha, como comer gelo, picles com sorvete, nada disso... quem sabe esses desejos apareçam nos próximos meses?", brincou ela.

"Tenho desejo por coisas habituais no momento, porém nada que já não tenha sentido anteriormente", disse a parceira de Luan Santana. Recentemente, a celebridade impressionou os seguidores ao exibir sua barriga de gestante em uma nova foto.

Pai de primeira viagem, ele compartilhou um vídeo mostrando a roupa que escolheu para sair à noite: um jeans escuro, uma camiseta preta e um casaco de lã por cima. Durante a arrumação, sua barriga ficou à mostra.