SBT nega gravidade da saúde de Silvio Santos: "Ele está bem", afirma emissora

A assessoria de imprensa do SBT se pronunciou sobre as informações de que Silvio Santos esteja em estado crítico; leia a nota

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, está internado no Hospital Albert Einstein e não se encontra em estado crítico de saúde. A informação é da assessoria de imprensa do SBT. "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", diz a nota divulgada pela assessoria.

Silvio foi diagnosticado com H1N1 em julho e precisou ficar internado. Ele retornou ao hospital na última quinta-feira, 1º, para realizar exames de imagem. Na manhã deste sábado, o jornal 'O Globo' informou que o quadro de saúde do dono do SBT inspirava cuidados da equipe médica. Além disso, o hospital estaria fazendo "blindagem total"