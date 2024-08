Gaby Rodin será uma das embaixadoras do concurso Miss Brasil Gay 2024: "O que define é orgulho"

Gaby Rodin, que ficou conhecida por ter sido a primeira drag queen assistente de palco da TV brasileira, no programa 'Tudo Pela Audiência', do Multishow, será umas das embaixadoras do concurso Miss Brasil Gay 2024. O evento, que é o maior do gênero LGBTQIA +, acontecerá dia 17 de agosto, no Ginásio Municipal Antônio Marcos, em Juiz de Fora-MG.

Gaby se sente lisonjeada e destaca a importância em apoiar projetos voltados para a comunidade. "Estou muito feliz e me sinto lisonjeada. Hoje fazer parte de qualquer projeto voltado para a comunidade LGBTQIA + é uma honra, pois precisamos apoiar as causas da nossa comunidade. Ser uma das embaixadoras deste grande evento é formidável e mágico. Podemos dizer que o Miss Brasil Gay é um dos eventos mais esperados dos últimos tempos. Só o que define é orgulho", celebra Gaby.

Com sua trajetória marcada por conquistas significativas e um forte engajamento em causas voltadas para a comunidade LGBQTQIA+, a presença da influenciadora e empresária traz visibilidade e representatividade ao evento, que visa não apenas destacar o talento e a autenticidade das participantes, mas também promover a aceitação e o respeito entre todas as orientações e identidades de gênero. "Como embaixadora, vou ajudar a promover o concurso e irei apoiar as candidatas, contribuindo para que elas se sintam confiantes e valorizadas", destaca.

Ela esteve ao lado de Tatá Werneck e Fábio Porchat durante as três temporadas do extinto programa 'Tudo Pela Audiência', exibido no canal Multishow. Hoje, a artista e também empresária, é proprietária do espaço 'Spa da Beleza', na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro e se prepara para voltar aos palcos, de onde esteve fora por um tempo e fala da sua turnê internacional que fará em breve, por alguns países da Europa.

"Estar fora dos palcos de shows da cena drag foi uma escolha minha, eu precisava deste tempo pra mim. Hoje me sinto completa, madura e com os ideais certos. O universo de shows exige muita dedicação e como no momento anterior eu não podia me dedicar tanto eu achei que era melhor fazer uma pausa, pois sou muito detalhista e gosto de fazer bem feito cada projeto que me dedico a fazer", afirma ela que já começou a preparação da sua turnê seis meses antes da estréia, prevista para início de 2025 e que vai percorrer países como: Portugal, Itália e França e que promete muita brasilidade.

"Quero fazer algo novo, diferente e ao mesmo tempo levar um pouco da nossa cultura que é tão rica. Estou preparando shows temáticos, com muita brasilidade e abordando sempre a nossa cultura, que tem uma diversidade gigantesca, e claro que o samba não pode faltar e tudo isso com apresentações dançantes e muito alegres, mais ainda é segredo", finaliza Gaby Rodin.