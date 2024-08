Maria Marçal anuncia gravação de seu novo DVD

Intitulado “Cura”, a gravação do novo projeto de Maria Marçal acontecerá em Salvador, Bahia, no mês de setembro. O projeto ao vivo trará canções inéditas e outras surpresas.

A sexta-feira do dia 13 de setembro, será certamente marcada por uma noite intensa de adoração e festa na presença do Senhor. O local escolhido para a gravação foi o Parque de Exposições em Salvador–BA com capacidade para 120 mil pessoas. Nesta terça-feira, 6 de agosto, o público recebeu os primeiros 'spoilers' do que será o novo álbum da cantora.

Com apenas 15 anos, a carioca Maria Marçal conquistou corações de todas as idades. Sua voz grave e interpretação única chamaram atenção e fizeram a adolescente se juntar a importantes nomes da música gospel nacional com aparições na Billboard, uma série de premiações e mais de 1 BILHÃO de streams, além de ter sido trend viral no último ano.