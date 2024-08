Apresentadora Eliana conta tudo sobre conversa impactante com Silvio Santos

Durante a sua estreia no programa Saia Justa, Eliana, apresentadora, modelo e influenciadora digital, fez um relato emocionante de uma conversa que teve com Silvio Santos durante a gravidez de sua filha, Manuela.

“Lembro perfeitamente quando minha vida mudou da noite para o dia, na gravidez da Manuela tive um descolamento de placenta. Sucesso absoluto, tinha acabado de fazer uma gravação incrível, fui para casa, no outro dia, tive um sangramento severo e fui para o hospital, à beira da morte mesmo”, disse Eliana.

“Tive que ligar para o meu patrão, Silvio Santos… ele me perguntou: ‘Quando você volta?’. E eu respondi: ‘Não volto’. O que eu podia fazer por mim e pela minha filha era ficar cinco meses de cama e fazer tudo de cadeira de rodas”, relembrou.

Afinal, Eliana e Patrícia Abravanel realmente se odeiam? Durante entrevista cedida à revista Ela, Eliana, apresentadora, modelo e influenciadora digital, abriu o coração para falar sobre os constantes rumores de que ela e Patrícia Abravanel não se gostam. “Isso é parte de um costume de rivalizar mulheres. Se houvesse alguma questão, não teria recebido homenagem ao sair. Sou grata, especialmente, ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, preciso acreditar que é só uma brincadeira”, disse Eliana.