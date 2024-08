Lutador ‘soca’ adversário com o pênis em disputa pelo UFC

O UFC é conhecido por lutas intensas e momentos de alta tensão, mas, de vez em quando, situações inesperadas acontecem e se tornam assunto nas redes sociais. Foi o caso do lutador Francis N'Gannou, que se envolveu em um momento curioso durante uma recente disputa contra Ciryl Gane

Durante a luta, em uma sequência de grappling no chão, Ciryl Gane acabou atingindo seu adversário Francis N'Gannou de uma forma inusitada: com o pênis. A situação, que aconteceu em 2022 mas só viralizou agora no Brasil, virou assunto entre o público que acompanha o UFC, gerando uma avalanche de memes e comentários engraçados na internet.

As redes sociais rapidamente se encheram de piadas e discussões sobre o incidente, com usuários criando montagens e hashtags que colocaram o nome de Francis N'Gannou entre os assuntos mais comentados. A reação foi um misto de surpresa e humor, com muitos destacando o profissionalismo do lutador em seguir com a luta normalmente, sem permitir que o episódio interferisse em sua concentração.

UFC 270: N'Gannou vs Gane

Francis N'Gannou vs Ciryl Gane

N'Gannou Slams Gane



Dude... imagine getting slammed on the ground by FRANCIS N'GANNOU, that was POWERFUL pic.twitter.com/h5oGluekYw — BelalGOAT | LopesGOAT | PantojaGOAT (@Pantoja_GOAT) January 4, 2024

Embora inusitado, o momento não afetou o resultado da luta. Francis N'Gannou manteve o foco e continuou seu desempenho até o final, demonstrando a habilidade e a experiência que o levaram até o octógono do UFC. O incidente, no entanto, já garantiu seu lugar na memória dos fãs de UFC como um dos momentos mais inusitados do esporte.

Francis N'Gannou e Ciryl Gane (foto: Foto: Internet X)

O UFC, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, mas o episódio certamente entra para a lista de situações inusitadas que podem acontecer em um esporte tão imprevisível quanto o MMA. Enquanto isso, Francis N'Gannou segue sua trajetória, agora com uma história curiosa para contar e com ainda mais atenção sobre suas próximas lutas.

MEU DEUS O PAU TORANDO pic.twitter.com/Gd3j8hdUsI — pitbull da britney (@cereseuphrosyne) August 8, 2024