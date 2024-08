Quem é o cantor trans do Estrela da Casa que promete cantar muito?

Nesta quinta-feira (08), a emissora Globo anunciou a lista de participantes do programa Estrela da Casa, seu mais recente reality show. Um dos integrantes é Nick Cruz, um homem transgênero.

Nick Cruz é natural da Serra, município capixaba, o artista tem 26 anos e atua também como profissional da construção civil.

Nick Cruz que despertou seu interesse pela música em festas de karaokê, deixou o lar aos 15 anos em busca de realizar seu sonho na área artística. Para sustentar-se, passou a adquirir conhecimento em trabalhos de construção com a ajuda de um amigo.

"É extremamente complicado sustentar-se através da música no Brasil devido aos altos custos envolvidos. Ao decidir gravar em um estúdio, o valor cobrado chega a ser de 250 reais por hora. Para alguém como eu, que exerce a profissão de servente de pedreiro e ganha 150 reais por dia, essa realidade se torna praticamente inalcançável", declarou Cruz durante uma entrevista ao Gshow.





Nick Cruz viu oportunidade em Estrela da Casa

Durante a entrevista ao veículo de comunicação, o artista, que não lançava músicas há três anos, destacou que enxergou no programa de televisão uma oportunidade para exibir sua habilidade e alavancar sua trajetória como cantor.

"A expressão artística é um constante processo de aprendizado para mim, sempre me trazendo surpresas. Considero que agora consigo enxergar perspectivas que jamais teria se não tivesse passado por essa vivência de abandonar a zona de conforto, me lançar ao desconhecido... Em resumo, cada desafio valeu a pena. Estou convicto de que a música me trará reconhecimento merecido", afirmou.